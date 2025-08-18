Sada celebra hoy su tradicional sardiñada en O Curruncho
El municipio cierra sus festejos con verbena y fuegos artificiales
Sada
Todo listo para la popular sardiñada de las fiestas de San Roque en Sada. La cita gastronómica, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, arrancará hoy a las 18.30 horas en el área recreativa de O Curruncho y estará amenizada por la agrupación Queiroa.
Los festejos proseguirán pasadas las diez de la noche con una verbena a cargo de la orquesta La Banda de Ayer en la plaza Irmáns Suárez Picallo.
Como es tradición, el municipio sadense pondrá el colofón a sus festejos patronales a medianoche con una sesión de fuegos artificiales.
