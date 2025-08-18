Toni Botana, mejor lanzador de boina

Toni Botana, vecino de Pastoriza, se proclamó ayer mejor lanzador de boina en el popular torneo que cierra las fiestas de la parroquia. Botana se impuso al alcanzar los 14,70 metros. El segundo clasificado fue Juan Candame, Lillo. Valeria Tomé, de 14 años, obtuvo el bronce.

