Los vecinos de Ledoño retoman las protestas por la rotonda

La plataforma Salvemos Rotonda Ledoño/Rumbo ha convocado una nueva ronda de movilizaciones contra la supresión de la glorieta. Las protestas comenzarán hoy, lunes, desde la rotonda que piden que se mantenga en la carretera autonómica AC-523. Habrá dos concentraciones, una a las 9.00 y otra a las 18.00 horas.

Las movilizaciones proseguirán durante la semana con concentraciones frente a distintas instituciones. Mañana, martes, los vecinos se concentrarán frente al Ayuntamiento de Culleredo a las 10.00 horas. El miércoles 20, frente a la Diputación a la misma hora. Y el jueves, ante la oficina de la Axencia Galega de Infraestruturas, también a las 10.00.

Tras el inicio de las protestas vecinales, la Xunta frenó temporalmente la demolición de la rotonda en la AC-523 en el cruce con la carretera DP-3102. El Gobierno gallego anunció que no se actuará en este ámbito hasta que la obra del paso inferior para el cruce de peatones esté ejecutada, que actualmente está en fase de redacción del proyecto.

Los residentes en la zona exigen que se mantenga la rotonda y recuerdan que desde la construcción de la rotonda no se ha registrado ningún atropello, algo que temen que cambie si se efectúa su eliminación. El Concello apoya su demanda.