A pie o en barca. Con pistolas cargadas de vino y las camisetas hechas jirones o en embarcaciones engalanadas para disfrutar de una comida campestre con familia o amigos. Cientos de personas se dieron cita este lunes en el campo de Os Caneiros para disfrutar, cada uno a su manera, de la fiesta más refrescante del verano en la comarca.

Asistentes a la primera jira de Os Caneiros, en Betanzos./

A partir del mediodía las lanchas comenzaron a remontar el Mandeo acompañadas por la música de las charangas NBA y DGT rumbo a una fiesta que todos los años muestra dos caras, la de los amantes de la romería tradicional y los que han convertido en costumbre las guerras de vino.

Os Caneiros, fiesta y tradición se dan la mano en el Mandeo

El día acompañó y la romería se prolongó hasta bien entrada la tarde y finalizó con una sesión de juegos artificiales en A Ponte Vella. Los más rezagados regresaron del campo al anochecer camino a la verbena, a cargo de la orquesta New York.

Como todos los años, la Corporación de Betanzos y los representantes de las fiestas con sus comitivas participaron en la romería a bordo de la embarcación municipal, la Diana Cazadora. Si el año pasado acudieron con camisetas con el lema Caneiros forever, este año lo hicieron presumiendo de los 150 años del símbolo por excelencia de la ciudad, el Globo de San Roque.

La celebración se saldó sin incidencias reseñables, más allá de alguna intoxicación etílica y esguinces o cortes, según informan los efectivos de Protección Civil.

Las fiestas patronales de Betanzos continuarán hoy con la actuación de Budiño en la Praza Irmáns García Naveira a partir de las 22.30 horas.