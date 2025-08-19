La comarca de A Coruña amplía sus reservas de agua tras reducir el consumo los concellos

Tras una semana en vilo por la situación crítica del depósito de Espíritu Santo, la situación comienza a restablecerse y en los concellos de Oleiros, Cambre, Sada y Bergondo, respiran con alivio aunque sin bajar la guardia de momento. La Empresa Municipal de Aguas de A Coruña, Emalcsa, que llegó a amagar con decretar cortes en el suministro, ha detectado una mejoría en las reservas durante el fin de semana.

La reducción en el consumo ha sido especialmente relevante en los municipios de Oleiros y Cambre mientras que en Sada y Bergondo, tras encadenar días de bajada se registró cierto repunte en el fin de semana, debido probablemente a la combinación de fiestas y buen tiempo.

Según ha podido saber este diario, el depósito se encuentra ya al 50% de su capacidad y la tendencia es alentadora, aunque habrá que esperar unos días para levantar la alerta. De momento, se desconocen las causas de la reducción tan drástica de las reservas y la hipótesis de una fuga empieza a perder fuerza tras una semana de rastreos sin resultado.

El Concello de Cambre, municipio que registró el mayor repunte en el consumo, ha solicitado un informe detallado a la empresa concesionaria del suministro , pero todavía desconoce los resultados. El Gobierno local aguardará unos días y, de confirmarse la mejoría, levantará total o parcialmente las medidas de ahorro de agua decretadas.

La alerta reactivó las demandas de estos concellos de mejorar la red de suministro con un nuevo depósito y la re novación del colector general para dar respuesta al importante incremento de población de las últimas décadas. Emalcsa afirma que ya dispone de un borrador del convenio, aunque de momento no han trascendido las condiciones.

