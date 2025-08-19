Inés Hernand, de fiesta en los Caneiros de Betanzos
La presentadora madrileña disfrutó de la fiesta a bordo del Riandola
Entre las miles de personas que celebraron Os Caneiros en la primera jira este lunes por el río Mandeo había una que no pasó desapercibida para todos los que estaban de fiesta. La presentadora y artista Inés Hernand aprovechó su presencia en Betanzos para disfrutar de esta histórica celebración a bordo del Riandola.
Decenas de embarcaciones subían el río y en una de ellas, tortilla en mano, estaba la televisiva madrileña, que según relató en sus redes sociales, estaba en la zona de A Coruña para participar en una nueva producción audiovisual.
Además de en Os Caneiros también publicó en Instagram su presencia en uno de los lugares más conocidos de la gastronomía betanceira, el Mesón O Progreso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A la venta una casa-restaurante junto al castillo de Santa Cruz
- Vuelo perfecto por el 150 aniversario del Globo de Betanzos
- Caión, un refugio de autocaravanistas
- Betanzos pone rumbo a Os Caneiros con un llamamiento a 'respetar la tradición
- Este es el dispositivo de este sábado para el Globo de Betanzos
- Desaconsejado el baño en San Pedro, Arnela y As Delicias
- Controlado un fuego forestal que comenzó de madrugada en el Monte Costa de Culleredo
- Sada celebra la observación de las Perseidas con un emotivo homenaje personal