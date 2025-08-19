Inés Hernand, de fiesta en los Caneiros de Betanzos

La presentadora madrileña disfrutó de la fiesta a bordo del Riandola

Inés Hernand, en el centro, en Os Caneiros

Inés Hernand, en el centro, en Os Caneiros / Germán Barreiros / Roller Agencia

Entre las miles de personas que celebraron Os Caneiros en la primera jira este lunes por el río Mandeo había una que no pasó desapercibida para todos los que estaban de fiesta. La presentadora y artista Inés Hernand aprovechó su presencia en Betanzos para disfrutar de esta histórica celebración a bordo del Riandola.

Decenas de embarcaciones subían el río y en una de ellas, tortilla en mano, estaba la televisiva madrileña, que según relató en sus redes sociales, estaba en la zona de A Coruña para participar en una nueva producción audiovisual.

Inés Hernand, a bordo del Riandola

Inés Hernand, a bordo del Riandola / Germán Barreiros / Roller Agencia

Además de en Os Caneiros también publicó en Instagram su presencia en uno de los lugares más conocidos de la gastronomía betanceira, el Mesón O Progreso.

