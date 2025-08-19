Oleiros reparte 97.000 euros en ayudas para clubs deportivos

Las entidades deportivos de Oleiros ya pueden optar a las ayudas del Ayuntamiento, que ascienden a un total de 97.000 euros a repartir.

El objetivo de estas subvenciones es apoyar el deporte base del municipio, así como reforzar el rendimiento deportivo y promover la presencia de los atletas locales en grandes competiciones. La solicitud estará abierta hasta el viernes.