Plataforma de Salvemos Rotonda de Ledoño: «Seguiremos alzando la voz por nuestra glorieta»

Los miembros de la Plataforma Salvemos Rotonda Ledoño/Rumbo iniciaron este lunes las movilizaciones previstas en la provincia para exigir a la Xunta que paralice «de forma definitiva» la demolición de la rotonda de la AC-523, en el cruce con la carretera DP-3102, en la parroquia de Ledoño, en Culleredo. «Seguiremos alzando la voz por nuestra rotonda», asegura el portavoz de la plataforma, Óscar Andrade.

La Xunta por su parte se comprometió a mantener la glorieta hasta que esté ejecutado un nuevo paso inferior para el cruce seguro de los peatones en este punto de la AC-523, actualmente en fase de redacción del proyecto por parte de la Administración autonómica. Una actuación a la que los vecinos de Ledoño no se oponen mientras que la rotonda «permanezca en pie de todas formas».

Además, la plataforma demanda obras de mejora en la misma. En este sentido, los vecinos presentarán un nuevo escrito esta semana a la Axencia Galega de Infraestruturas con sus propuestas. Los vecinos recuerdan que desde la construcción de la rotonda no se ha registrado ningún atropello, algo que temen que cambie si se lleva a cabo su eliminación.

Ningún atropello

«Es una zona limitada a 40 kilómetros por hora, y si retiran la rotonda, la velocidad se incrementará y el riesgo de accidente será mucho mayor», sostiene el portavoz de la plataforma, que exige a la Xunta que se comprometa a «paralizar» el derribo de la glorieta «de una vez por todas».

La Plataforma Salvemos Rotonda Ledoño/Rumbo continuará con las movilizaciones esta semana frente al Ayuntamiento de Culleredo, la Diputación y el edificio de la AXI. «No pararemos hasta conseguir una respuesta definitiva por parte de la Xunta», afirman.

La inversión estimada de las actuaciones de seguridad viaria prevista en este ámbito por la Xunta asciende a 700.000 euros. La previsión es que este proyecto pueda estar redactado a finales de este año con el fin de licitar y ejecutar las obras en 2026.

El Concello de Culleredo, que había apoyado las protestas vecinales, criticó a la Xunta por su «falta de transparencia» con respecto a este proyecto, y defendió que el mantenimiento de esta glorieta, construida tras un accidente mortal, es compatible con las obras previstas.