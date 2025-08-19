Sada declarará festivo en 2026 el 18 de agosto, día de la sardiñada

El Concello de Sada ha acordado ya en comisión el calendario laboral para el próximo año. El Ayuntamiento mantendrá como festivo local el martes de Carnaval y aprovechará que el San Juan será fiesta a nivel autonómico en 2026 y que San Roque caerá en domingo para declarar festivo el 18 de agosto, el día en que celebra una de sus fiestas más emblemáticas: la popular sardiñada que pone fin a los festejos de San Roque.

El cambio permitirá a los sadenses disfrutar sin ataduras laborales de una cita gastronómica declarada de interés turístico en Galicia. La última edición, celebrada este lunes, reunió a cientos de personas en el área recreativa de O Curruncho. Según la información facilitada por el Concello, se repartieron 1.500 raciones, unos 850 kilos de sardinas.