Seoane: «El PP está acudiendo a todas las ferias a comprar gorrinos»

El alcalde de Oleiros y presidente de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, se despachó este lunes contra la moción de censura que arrebatará hoy a su partido la Alcaldía de Fisterra tras pactar el PP y un tránsfuga: «Desde que los tribunales fallaron que los tránsfugas pueden votar en los plenos contra alcaldes del grupo al que pertenecían, el PP ha emprendido una frenética campaña para hacerse con el poder utilizando a personajes de baja catadura moral y ética para alcanzar sus fines», denunció el regidor en una emisora local.

Seoane recurrió a una peculiar metáfora para referirse a la estrategia de los populares: «El PP está acudiendo a todas las ferias de Galicia a comprar gorrinos», afirmó y añadió: «Está creando una granja de cerdos que le valgan para dar de comer a la tropa que tiene que mantener en diversos concellos».

El presidente de Alternativa ironizó con el destino final de los gorrinos: «Una vez comprados todos los cerdos, el PP tiene pensado montar una fábrica de chorizo y venderlos a bajo precio para deshacerse de los mismos».