Unanimidad para implantar las becas comedor en el colegio de Mondego

El pleno de Sada dio luz verde este martes en un pleno extraordinario y urgente al cambio de modelo de ayudas en el comedor del colegio Pedro Barrié de la Maza. La propuesta, aprobada por unanimidad, pasa por modificar el Plan Estratéxico de Subvenciones (PES) para sustituir la ayuda nominativa que recibía la Asociación de Nais e Pais para gestionar el comedor (ANPA) por una nueva línea de becas basadas en la renta familiar.

Este sistema, recoge la propuesta, deberá velar porque las ayudas se asignen «de forma equitativa en función de la renta y el contexto social de las familias del alumnado». El cambio se produce tras las quejas de algunas familias a lo largo del curso escolar por la ausencia de bonificaciones en función de la renta. La modificación del Plan Estratéxico de Subvencións fue impulsada por Unidos por Sada, que presentó una moción en el pleno de febrero que fue respaldada por todos los grupos salvo Sadamaioría y BNG, que apelaron a los problemas que podría acarrear la gestión de las ayudas a través del Concello y se mostraron partidarios de mantener la gestión a través de la ANPA, pero supeditada a que aplique el mismo precio público que el comedor del colegio Sada y Contornos, que lleva directamente el Concello.

Pese a las dudas manifestadas por el Ejecutivo y el edil nacionalista, el cambio de sistema se aprobó finalmente por unanimidad. PP, Unidos por Sada y PSOE afearon al Gobierno de Sadamaioría el retraso en elevar a pleno la propuesta definitiva. Los tres grupos coincidieron en criticar que el expediente recala para su aprobación «tarde, mal y arrastro», a las puertas del nuevo curso escolar. Sadamaioría no tomó la palabra y el BNG se limitó a expresar su deseo de que las ayudas «lleguen a tiempo». «Está todo hablado y nuestra posición está clara», apuntó Emilio Graña.