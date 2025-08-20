Betanzos recogió ocho toneladas de basura de Os Caneiros

Los servicios municipales de Betanzos ya ejecutaron las labores de limpieza de Os Caneiros tras la celebración de la primera de las jiras al campo con la retirada de residuos, fundamentalmente botellas de plástico, bolsas, cajas y cartones.

La jornada contó con una importante participación de gente, según asegura el Gobierno Local, que explica que por este motivo hubo un aumento de residuos en relación a años anteriores, llegando a superar las ocho toneladas. La limpieza se completó con el camino de Xan Xiao (desde Os Anxos) y la limpieza del cauce del río.

Además, se realizaron distintas labores de acondicionamiento del campo para la celebración de la segunda romería que se desarrollará el día 25, para la que se espera una menor participación. De todas formas, el Ayuntamiento mantendrá el mismo dispositivo de seguridad formado por más de 100 personas entre Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, y Cruz Roja. Al igual que en la primera de las jiras se editarán folletos con recomendaciones para participar en la fiesta.