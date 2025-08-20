El Concello de Betanzos coordina con el Vales Villamarín el inicio del servicio de comedor, afectado por las obras del centro

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, visitó este miércoles las obras de mejora del colegio Vales Villamarín con el fin de valorar junto a los técnicos de la Xunta y la dirección del centro el desarrollo de las mismas a falta de unas semanas para el inicio del curso escolar. De hecho, uno de los principales objetivos de la reunión era coordinar el servicio de comedor, asumido por el Concello, que se verá afectado por las obras.

El Concello informa que el nuevo espacio previsto no estará disponible para el inicio del curso. Más bien, hasta finales del primer trimestre de curso no estará operativo el nuevo comedor, según explicaron los técnicos a la alcaldesa, después de que durante los trabajos se hayan encontrado con "algún imprevisto que va a retrasar las obras en esta parte del edificio”, indicó la regidora.

En este sentido, los responsables de los trabajos junto con la Xunta habilitarán en una parte próxima al antiguo comedor varios espacios que se utilizará de modo provisional hasta que no concluyan las obras. “De esta forma por lo que corresponde al Concello, tras la reunión de esta mañana, podemos garantizar que habrá servicio de comedor desde el primer día de curso. Será en los dos turnos establecidos, que se mantendrán después durante el curso", afirmó la socialista.

Además de la zona de comedor, el Concello coordinará con la dirección del centro diversos trabajos de limpieza de las instalaciones y de colocación de mobiliario para hacer posible que las clases comiencen el día 8 de septiembre. “Serán días de mucho trabajo, porque las obras van a acondicionar en buena lógica el inicio del curso. Habrá una coordinación permanente entre el colegio, la empresa que realiza las obras y el Concello de cara a que todo esté en las mejores condiciones y que, por encima de todo, prevalezca la seguridad de los alumnos y alumnas que durante unas semanas tendrán que convivir con las obras que se están realizando en el colegio”, dijo la mandataria.

Barral instó a que los trabajos se aceleren al máximo para que afecten lo menos posible al inicio del curso, consciente de "la dificultad que todo ello conlleva". Recordó que el presupuesto que el Concello destina al servicio de comedor se incrementó para dar cobertura a todas las personas que lo solicitan, que supone más del 50% del alumnado del centro, motivo por el que se establecen dos turnos para comer por las limitaciones de espacio físico.