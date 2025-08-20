De la consulta de fisioterapia a su propia tienda de calzado barefoot online desde Oleiros

La sensación de caminar en libertad sin renunciar al estilo. Esa es la filosofía con la que nace en Oleiros Vaibare, una marca de calzado barefoot con alma urbana que acaba de iniciar un crowdfunding —disponible hasta el 14 de septiembre en Kickstarter— para poder arrancar su proyecto «de una vez por todas» y vender sus zapatillas online en toda España.

Daniel Montero y Loreley Ortelli son los creadores de la marca. Esta pareja de fisioterapeutas se dio cuenta de que las personas adultas apenas tenían opciones de calzado respetuoso con la salud del pie y, al mismo tiempo, acorde con las tendencias de moda actuales.

«Muchos clientes nos preguntaban por calzado para corregir la postura y estar más cómodos, y no encontrábamos una opción 100% beneficiosa en el mercado.Por eso decidimos crear un calzado que fusiona salud, ciencia y moda», explica Daniel Montero.

El objetivo de la marca oleirense es que el pie trabaje de manera natural, fortaleciendo músculos y mejorando la postura, en contraste con el calzado convencional, que suele limitar o modificar el movimiento. Ellos se encargan desde el diseño hasta la logística, y su producción se lleva a cabo en Portugal. «El objetivo es poder crear una tienda online para que cualquiera pueda acceder a nuestro calzado», asegura su fundador.

Tras un viaje «transformador» a Tailandia en 2019, la pareja decidió estudiar la viabilidad de este proyecto, que empieza a ver la luz seis años después.

El objetivo es llegar a 23.000 euros

«Solo necesitamos un pequeño empujón para poder llevar a cabo esta iniciativa», explican, e invitan a colaborar a través de la compra de un par de zapatillas en su página web. Las aportaciones solo llegarán a sus fundadores si se alcanza el objetivo del crowdfunding, fijado en 23.000 euros.

Los creadores de Vaibare han investigado decenas de materiales para desarrollar un calzado que no deforma ni aprieta, sino que «libera». A diferencia de otros modelos del mercado, sus zapatos apuestan por una horma funcional, más ancha que la tradicional pero con una silueta estética, que permite a los dedos moverse con libertad sin parecer ortopédicos.

«El diseño es urbano, minimalista y atemporal, con materiales sostenibles y de alta calidad», afirma Montero, quien señala que el 90% de los componentes empleados en sus zapatillas son reciclados.

Problemas de rodilla y espalda

«Nuestros dos hijos ya usaban calzado barefoot, pero veíamos que las opciones para adultos eran muy limitadas», comenta la pareja. Tras años de experiencia clínica, ambos detectaron un patrón recurrente: muchas patologías del pie derivaban en problemas ascendentes en rodilla o espalda que no se resolvían de forma definitiva.

«A pesar de devolver la salud al pie en consulta, el paciente volvía a encerrarlo en un calzado estrecho e inadecuado, y la recuperación se hacía muy complicada», aseguran.

Por eso, la pareja de Oleiros pide la colaboración de todas aquellas personas interesadas en «volver a caminar sin molestias ni ataduras de ningún tipo».