Continúa el derribo del edificio de la droga en Meicende
Los trabajos de demolición del edificio número 33 de la calle Touriñana de Meicende, donde operaba el clan de la Mora, han continuado este martes. Una pala de 22 metros de longitud prosiguió con la fase mecánica de derribo del inmueble, en el que se encontraron con una gran cantidad de residuos que están siendo evaluados para su posterior reciclado. La actuación ha obligado a cortar la calle al tráfico hasta el 4 de septiembre. Mientras tanto, los turismos deberán circular por la calle María Zambrano.
