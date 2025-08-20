Culleredo reafirma su apoyo para mantener la rotonda de Ledoño

El Concello de Culleredo recibió este martes en el Salón de Plenos a la plataforma vecinal que defiende la permanencia de la rotonda de Ledoño en la AC-523, en la intersección con la carretera de Rumbo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, acompañado por miembros de los diferentes grupos de la corporación municipal, trasladó a los representantes vecinales el apoyo del Gobierno local y detalló los próximos pasos que se seguirán en las siguientes semanas.

«Hace unos días me llamaron para citarnos a una reunión el próximo martes 2 de septiembre, en la que estaremos con los técnicos del Ayuntamiento para conocer de primera mano qué plantea la Xunta para mejorar la seguridad de los peatones. Tras ese encuentro, convocaremos una reunión informativa para trasladar a los vecinos el resultado con todas las garantías», afirmó.