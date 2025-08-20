La Feira da Auga de Carral arranca este sábado a las 16.00 horas
Carral
Carral organiza este sábado la sexta edición de la Festa da Auga para clausurar la temporada de piscina, un servicio que cerrará el 7 de septiembre. La actividad será de acceso libre, se desarrollará entre las 16.00 y las 20.00 horas, y los participantes podrán disfrutar de hinchables para niños y adultos. A partir de las 19.00 horas habrá una fiesta de la espuma. El Concello confía en que «vuelta a tener una gran acogida» entre los vecinos, y señala que en anteriores ediciones acudieron unas 400 personas.
