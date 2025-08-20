Los incendios de Ourense avivan las quejas por la demora en limpiar las fincas en la comarca

Clara Lago y Fernando Pérez tienen la sensación de vivir junto a un «polvorín». Estos matrimonio de Aranga, de 75 y 81 años, denuncia la demora del Concello en hacer cumplir a la ley de prevención de incendios a los propietarios de los terrenos que colindan con su casa, que llevan años invadidos por la maleza y los eucaliptos.

«No dormimos tranquilos, tenemos los árboles encima del tejado de casa», denuncia Clara, que relata que ha presentado varios escritos ante el Concello en los últimos cuatro años para demandar medidas, dado que los eucaliptos están a menos de cinco metros de su vivienda, incumpliendo la normativa contraincendios.

«Llevamos cuatro años con papelitos para arriba y para abajo y nada», denuncia esta vecina, que, ante la falta de respuesta, llamó a las puertas de los servicios forestales, que le remiten al Ayuntamiento. Esta vecina recalca en sus escritos que, por ley, le corresponde al Concello «ordenar la ejecución de las obras necesarias para conservar y mantener el suelo y la biomasa vegetal en las condiciones precisas que eviten los incendios» y que puede recurrir a la ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento por parte de los propietarios.

Los árboles, prácticamente sobre la casa de este matrimonio de Aranga. / LOC

A consulta de este diario, el alcalde, Alberto Platas (PP), apela a las dificultades administrativas para hacer cumplir la ley: «Los trámites son larguísimos», afirma el regidor, que niega que el Concello puede entrar de momento en la parcela para ejecutar de forma subsidiaria los trabajos : «Necesitamos una autorización judicial, cuando la tengamos, entraremos». Y añade: «No es culpa del Concello, es culpa del sistema».

Sus palabras no convencen a Bernabé, hijo de este matrimonio, que contrapone la actuación del Concello de Aranga con la de otros ayuntamientos del entorno que «sí actúan de forma subsidiaria»: «Eso es una selva. ¿Hay que esperar a que arda la casa de mis padres?», se pregunta este vecino.

Las quejas por el estado «selvático» de fincas abandonadas cerca de casas o aldeas se repiten en la comarca. La asociación de vecinos de Infesta insta al Concello de Betanzos a «extremar el control» dada la situación de altas temperaturas y sequía. El Ayuntamiento tiene abiertos alrededor de 700 expedientes y apela también a lo farragoso del procedimiento, que obliga a un «largo proceso de trámites administrativos».

Maleza en una finca de Infesta próxima a viviendas. / LOC

Otro pueblo con recurrentes quejas por las deficiencias en la gestión de la biomasa es Paderne. El Ayuntamiento acaba de emitir un requerimiento para que se proceda a la limpieza de más de ochocientas fincas que incumplen la ley de prevención de incendios. El Concello advierte que, de que no acometan ellos mismos los trabajos, procederá a su ejecución subsidiaria y les repercutirá los costes.