Miño saca a concurso la mejora del polideportivo

El Ayuntamiento de Miño ha sacado a concurso el proyecto de la mejora de la cubierta del pabellón municipal Juan Tenreiro. El presupuesto de la licitación, según señala el Gobierno local, es de un total 107.000 euros, de los que el Gobierno gallego aportará algo la mayoría, en concreto 60.000 euros, a través de una subvención.

El Concello quiere acometer la sustitución del tejado actual del equipamiento municipal, tanto en la zona general como en la de acceso a las gradas. A través de esta renovación de la cubierta del pabellón, promete el Gobierno local de Miño, se conseguirá «mejorar la eficiencia energética de la instalación», y se sustituirán las luminarias actualmente existentes por otras, de tipo led, que permitirán el ahorro de electricidad.

Pero también se arreglarán problemas que presenta la estructura, que, según admite el Ayuntamiento, se ha ido degradando «debido al paso del tiempo» y actualmente presenta «una serie de patologías» debido a las filtraciones de agua de lluvia. Las empresas interesadas en participar el concurso podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de septiembre.