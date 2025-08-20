Oleiros dejará de pagar los servicios de recogida de basura incumplidos por la concesionaria

El punto limpio de Iñás, gestionado por el Consorcio das Mariñas, continúa sin ofrecer a la ciudadanía los servicios establecidos en el contrato. Así lo asegura el Concello de Olerios, que anuncia que iniciará los trámites para dejar de pagar el servicio ante los "incumplimientos sufridos".

Tras la denuncia presentada el pasado jueves por el Ejecutivo local, fueron retirados los grandes electrodomésticos acumulados en las instalaciones. Sin embargo, el alcalde, Ángel García Seoane, afirma que los vecinos siguen sin poder depositar podas, escombros y otros residuos, una situación que continúan trasladando al consistorio.

El Gobierno local denuncia además otras deficiencias en la gestión del servicio. Desde el incumplimiento en las frecuencias de recogida, la falta de limpieza en el entorno de los contenedores, camiones en mal estado que llegan a perder basura durante las rutas y la ausencia de reposición de contenedores rotos. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha anunciado este miércoles que iniciará el procedimiento para que el Consorcio no abone la parte correspondiente a los servicios no prestados en Oleiros.

La sanción más elevada posible

Además, reclamará la imposición de la "sanción económica más elevada posible" a la empresa concesionaria por incumplimiento de contrato. El Concello apunta directamente al presidente del Consorcio As Mariñas, al que responsabilizan de tolerar de forma "reiterada" estos incumplimientos".

El regidor afirmó recientemente que el funcionamiento del sistema es «claramente deficitario» y acusa a la empresa concesionaria, Prezero, de incumplir con los estándares mínimos de calidad exigibles para un servicio público esencial. «Durante los últimos años se generaron muchos problemas que ya denunciamos», declaró Seoane.

El alcalde señaló que las quejas ciudadanas por la falta de limpieza, malos olores y acumulación de residuos en torno a los contenedores han ido en aumento, sin que se haya producido una respuesta proporcional por parte de la empresa concesionaria. Y, a pesar de que el ente supramunicipal ha retirado recientemente los camiones más deteriorados —los cuales, según el Concello, perdían parte de la carga en las rutas y desprendían «fuertes olores» en su paso por las calles—, Seoane asegura que los problemas van más allá y afectan a la higiene general del entorno urbano.

El Consorcio As Mariñas adelantó este verano que trabaja en la renovación del servicio y que los nuevos pliegos para la contratación ya están en su fase final de redacción. El nuevo contrato, que se prevé sacar a licitación próximamente, incorporará mejoras sustanciales: entre ellas, una mayor frecuencia en la limpieza de contenedores, una renovación completa de la flota de vehículos de recogida y la introducción de servicios destinados a fomentar el reciclaje.