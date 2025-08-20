El PP muestra su preocupación por la actuación en O Regueiro

La senadora del PP de A Coruña, Rosa Gallego, trasladó a la Cámara Alta la preocupación de su grupo político por el estado en el que se encuentra el proyecto previsto para llevar a cabo obras en la playa de O Regueiro en el Ayuntamiento de Bergondo.

En una pregunta escrita, y tras una reunión mantenida con el portavoz popular en el municipio, Manuel Fafián, los populares subrayan que el arenal de O Regueiro sufre desde hace años desprendimientos de tierra, con el consecuente «riesgo que eso conlleva para los usuarios de la playa, así cómo para los terrenos y edificaciones de la parte alta de los taludes».