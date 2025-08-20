El PSOE arteixán exige avanzar el plan general

El PSOE de Arteixo reclama al Gobierno local «avances reales» en la redacción del Plan General de Ordenación Municipal, y denuncia que, un año después de contratar a la empresa que lo hará, no se convocó a la comisión de seguimiento, denuncia que no negocia con A Coruña y Culleredo sobre los límites municipales.

