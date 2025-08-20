Recital de música ugandesa por los niños huérfanos de este país

Los Ugandan Sticks ofrecerán un concierto de música tradicional africana a las 20.00 horas de este sábado, 23 de agosto, en el polideportivo municipal de A Cortella. La entrada a la actuación es libre y el concierto, benéfico, se realiza en favor de un proyecto de apoyo a niños huérfanos de Uganda, que busca permitirles «crecer y aprender a través de la danza con el fin de encontrar un futuro en su propio país».

El Ayuntamiento de Coirós apoya esta iniciativa solidaria en favor de la juventud de esta nación africana. Según informa el Gobierno local en una nota de prensa, la colaboración se ha realizado a través del departamento municipal Coirós Igualdade.