Recital de música ugandesa por los niños huérfanos de este país
Coirós
Los Ugandan Sticks ofrecerán un concierto de música tradicional africana a las 20.00 horas de este sábado, 23 de agosto, en el polideportivo municipal de A Cortella. La entrada a la actuación es libre y el concierto, benéfico, se realiza en favor de un proyecto de apoyo a niños huérfanos de Uganda, que busca permitirles «crecer y aprender a través de la danza con el fin de encontrar un futuro en su propio país».
El Ayuntamiento de Coirós apoya esta iniciativa solidaria en favor de la juventud de esta nación africana. Según informa el Gobierno local en una nota de prensa, la colaboración se ha realizado a través del departamento municipal Coirós Igualdade.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A la venta una casa-restaurante junto al castillo de Santa Cruz
- Vuelo perfecto por el 150 aniversario del Globo de Betanzos
- Caión, un refugio de autocaravanistas
- Betanzos pone rumbo a Os Caneiros con un llamamiento a 'respetar la tradición
- Este es el dispositivo de este sábado para el Globo de Betanzos
- Desaconsejado el baño en San Pedro, Arnela y As Delicias
- Controlado un fuego forestal que comenzó de madrugada en el Monte Costa de Culleredo
- Os Caneiros, fiesta y tradición se dan la mano en el Mandeo