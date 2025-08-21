Betanzos solicita un nuevo punto de captación de agua en el río Mendo

El Ayuntamiento de Betanzos busca abastecer al municipio para los próximos 25 años y para ello ha solicitado a la Xunta una nueva concesión de captación de aguas públicas del río Mendo. La petición a Augas de Galicia está ahora en fase de exposición pública.

El Concello solicita un nuevo punto de abastecimiento de agua para hacer frente a la demanda urbana, industrial y ganadera del municipio, de acuerdo con el crecimiento que prevé su Plan general. Piden a la Xunta un punto de abastecimiento en la parroquia de Brabío, en el lugar de Acea.

La nueva concesión subiría el caudal medio a 79,7 litros por segundo, con un caudal instantáneo máximo de 120 litros por segundo. El volumen máximo de agua al año sería de 1.962 hectómetros cúbicos, la gran mayoría de destinada uso urbano, unos 1.687, para dar servicio a los 19.749 habitantes que se prevén para dentro de 25 años.

El 14% del abastecimiento de agua estará reservado para el uso industrial y dar así servicio al Polígono de Piadela. La nueva concesión estima para las empresas una demanda media diaria de 8,5 litros por segundo.

Aunque, según el Concello, «en condiciones normales, los caudales disponibles son superiores a los demandados», tienen en cuenta que podrían darse situaciones de sequía similares a las ocurridas en 2017. No descarta que se puedan producir «incumplimiento de los caudales ecológicos» durante los meses de verano por lo que consideran «conveniente» buscar una fuente complementaria de suministro en el futuro.

Para evitar esta situación y garantizar el control de los caudales se instalará un caudalímetro, se revisarán los valores publicados por Meteogalicia y se dará un aviso a Augas de Galicia ante cualquier incidencia.