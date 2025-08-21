La Diputación apoya la permanencia de la rotonda de la AC-523 en Ledoño

La Diputación expresó este miércoles públicamente su apoyo a las demandas de los vecinos de Ledoño para mantener la rotonda ubicada en el cruce de la carretera AC-523 con la DP-3102, a su paso por Culleredo.

La institución provincial considera que esta rotonda que la Xunta preveía eliminar debido a la construcción del nuevo acceso a un colegio privado de la zona, es una infraestructura «útil y necesaria para mejorar la seguridad vial en un punto que fue históricamente peligroso».

Integrantes de la Plataforma Vecinal Salvemos Rotonda Ledoño/Rumbo se manifestaron este miércoles delante de la sede de la Diputación, y fueron recibidos en el salón de plenos por el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, y el diputado provincial y alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, que escucharon sus demandas y les trasladaron el respaldo de la institución provincial a sus reivindicaciones.

La infraestructura fue instalada en 2012, después de un accidente mortal registrado en el cruce. Desde entonces, los vecinos aseguran que se mejoró significativamente la seguridad de la zona.