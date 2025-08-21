A Laracha renovará el techo del complejo de las piscinas

El Concello de A Laracha acaba de adjudicar las obras de reforma integral de la cubierta del complejo deportivo de la piscina municipal a Construcciones López Cao, SL por 215.000 euros. «La cubierta presenta deterioros que están provocando estancamientos del agua de lluvia, lo que incrementa el riesgo de filtraciones», sostiene el Concello. También se detectó la degradación de la membrana impermeable, que no está ofreciendo de manera óptima su función protectora.

Para corregirlo, el proyecto contempla la retirada de todas las capas de la cubierta existente y la construcción de una nueva con garantías de durabilidad y seguridad. También incluye la mejora del aislamiento de los falsos techos en el interior del complejo deportivo con el objetivo de optimizar la eficiencia energética y el confort térmico del recinto. Además, la nueva estructura quedará preparada con soportes específicos que permitirán el anclaje de una futura instalación solar fotovoltaica, un proyecto que se ejecutará en una fase posterior con una inversión estimada de otros 100.000 euros.