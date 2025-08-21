Entrevista | Xosé A. Touriñán Director do festival Castelo Conta
«Antes os maiores case non falaban e agora hai que quitarlles o micro»
Do 22 ao 31 de agosto a parroquia de Castelo, en Culleredo, transfórmase no epicentro da tradición oral galega. Con espectáculos de humor, contos, gastronomía e moita música reivindican a cultura do rural en espazos como o Monte Xalo, Folgueiro ou Vilaverde
O Castelo Conta volta este venres para celebrar durante dez días o seu décimo aniversario. Ata o 31 de agosto a parroquia de Culleredo recibirá a algúns dos artistas máis importantes do panorama galego como Carlos Núñez, Ortiga ou Tanxugueiras, ademais de cómicos como Lucía Veiga ou David Amor. Xosé A. Touriñán, humorista e director do festival, reflexiona sobre o que se converteu esta festa.
Son dez voltas á festa. Que aprenderon nesta década montando o festival?
Pois aprendemos moitas cousas. Non nos paramos nunca a facer un listado pero, no meu caso, aprendín que facer as cousas entre todos e en comunidade é marabilloso, que cando todo o mundo está a botar unha man a favor, todo é moi fácil de facer. Nada é imposible para que podamos converter un lugar moi pequeno na capital do mundo como facemos esta semana en Castelo.
Como foi cambiando ao longo dos anos?
Cambiou sobre todo nos días que pasabamos celebrando. Empezou sendo unha noite de monólogos e acabou por ser o que é este ano, dez días seguidos de festa con actuacións, con comedia, monólogos, teatros, música... Inchou moitísimo, de feito creo que tería que comezar a desincharse.
Este ano no programa hai concertos, gastronomía e ata a estrea dun documental. Que máis lle falta ao festival?
Hai un pouco de todo, cousas que se nos van ocorrendo cada ano e as que van perdurando funcionan moi ben. Son as que máis que nos gusta facer xuntos, como os Contos no Castelo. Despois vanse achegando iniciativas interesantes que teñen moito que ver co festival. Espectáculos, documentais, películas ou vídeos animados que se fan desde a produtora pero que teñen que ver coa filosofía do Castelo.
Unha das partes mais importantes do festival é o papel protagonista das aldeas, desas contadas cos veciños.
É super importante escoitarnos os uns aos outros, especialmente nestes días, que andamos case todos pendentes do teléfono. Hai que falar coa xente. Na andaina do sábado 30 de agosto facemos dúas ou tres paradas, pero durante a semana temos os contos pola tarde. O Castelo é falar, escoitarnos, compartir... que os maiores conten eles como eran as cousas antes . É un festival que sobre todo celebra esa tradición oral.
Eses maiores dende a primeira edición ata agora tamén collerían máis confianza en si mesmos para contar as historias.
O primeiro ano case non falaban e agora case hai que quitarlle o micro da boca a algún para que pare. É certo que ao principio dáballes un pouco de reparo poñerse a contar, pero agora non hai problema ningún, poden pasarse horas. É unha marabilla.
Estreades este ano un novo espazo na primeira fin de semana: o Monte Xalo.
Si, faime ilusión ver como queda, ata que punto se nos complica a vida. Temos que facer un esforzo moi grande para montar todos os escenarios aí. O espazo empregouse en edicións anteriores co concerto de Abraham Cupeiro o ano pasado, por exemplo, pero este ano queríamos que os primeiros días xa se puidera disfrutar da festa nese entorno. Veñen tamén as Tanxugueiras, que levabamos desde a pandemia case intentando que viñeran.
Como vai ser esa Gala dos dez anos coa que rematades o festival?
É unha gala para nós, para os da aldea. Iso si, a xente ten que vir de gala, coma se fora aos Óscar ou aos Mestre Mateo, unha elegancia choqueira. Imos entregar premios, vacilar entre nós... haberá comedia pero tamén un intervalo con actuaciones musicales.
