Miño invierte 160.000 euros para la renovación de caminos

El Concello de Miño lleva a cabo una restauración de las vías peatonales en las parroquias de Bemantes y Carantoña, en los lugares de A Torre y Os Castros, un proyecto con una inversión total de 160.000 euros.

En el lugar de A Torre, en Bemantes, las actuaciones tienen un presupuesto de 76.424 euros, y tienen como objetivo renovar el pavimento de dos caminos comunicados entre sí, con una longitud total de 954 metros. Estos dan acceso a dos parcelas agrícolas, por lo que la obra está cofinanciada con fondos europeos gestionados por el Agader.

Además de la renovación del asfaltado y el refuerzo de las aceras en ambas vías, también están planeadas varias mejoras en los sistemas de drenaje y alcantarillado de la parroquia.

El plan del Concello de Miño para el proyecto de Carantoña, que está incluido en el Plan Único de la Diputación de A Coruña, tiene una inversión prevista de 83.643 euros. Las obras se desarrollarán en dos tramos del camino que une los lugares de Lameira y Os Castros, en la parroquia. Entre las actuaciones que salen a contratación pública se incluyen la limpieza de cunetas, la pavimentación de la vía, mejora del sistema de drenaje y pintado de la señalización horizontal. Las empresas interesadas tendrán hasta el 28 de septiembre para presentar ofertas para realizar las obras.