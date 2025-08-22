Alternativa de Bergondo pide soluciones por la nueva glorieta
Alternativa dos Veciños de Bergondo exige soluciones a Fomento por la situación de las vías de servicio adyacentes a la nueva glorieta del cruce de Ferrol, que en palabras del grupo, constituyen «un peligro, especialmente la que discurre en bajada, en dirección Betanzos».
