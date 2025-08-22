Bergondo inicia las reformas en el centro social de Ouces
Bergondo
El Concello de Bergondo empezó las obras para la reforma integral del centro social de Ouces, unos trabajos con un presupuesto de 108.000 euros.
En el edificio, construido en 1940 y sede de la antigua escuela local, se realizarán trabajos de la renovación del aislamiento térmico, carpinterías y suelos, así como la modernización de las instalaciones eléctricas, de fontanería y calefacción.
