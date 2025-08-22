El Concello de Carral exige a la Xunta el mantenimiento del centro médico

El Ayuntamiento de Carral ha decidido dar un paso firme en relación con el centro de salud del municipio al anunciar que a partir del 31 de diciembre de 2025 dejará de hacerse cargo del mantenimiento del edificio, una labor que asume desde hace décadas y que, según recalca, corresponde «en exclusiva» a la Xunta.

El centro sanitario fue construido en 1989 y, desde entonces, es el Ayuntamiento quien costea la conservación de las instalaciones. Entre las partidas sufragadas con recursos municipales se encuentran servicios como la reparación de desperfectos, iluminación, fontanería, pintura, electricidad, calefacción, limpieza, jardinería, suministro de agua e incluso el mantenimiento de la cubierta. Un gasto «considerable» que, en palabras del Gobierno local, supone «una carga que no debería recaer en las arcas municipales ni en los vecinos de Carral».

El Ejecutivo local recuerda que la Fegamp alcanzó hace años acuerdos con Sanidade para que la Consellería asumiera el mantenimiento de diversos centros de salud en distintos Concellos, entre ellos Carral. «Sin embargo, pese a que en agosto de 2022 el Ayuntamiento remitió toda la documentación necesaria, la transferencia nunca llegó a materializarse», afirman. Desde entonces, insisten, se sucedieron «múltiples escritos y recordatorios sin que la Xunta diera una respuesta efectiva».

En lo que va de 2025, el Gobierno local asegura haber enviado al menos cinco solicitudes formales de reunión con el conselleiro de Sanidade. El objetivo era reclamar que la administración autonómica asumiese el coste del mantenimiento y abordar la necesidad «urgente» de ampliar el centro de salud.

Demanda de servicios sanitarios en alza

Alternativa dos Veciños subraya que el previsible aumento poblacional hará que la demanda de servicios sanitarios «se dispare», por lo que considera «imprescindible» la ampliación de las instalaciones y la dotación de más medios humanos y técnicos. «El centro actual se queda pequeño y no está preparado para atender a la población que Carral tendrá en un futuro inmediato», señala el Ayuntamiento.

«No podemos seguir asumiendo un coste que no nos corresponde, porque supone detraer recursos que podrían destinarse a otros servicios municipales», apunta el Ejecutivo local.

El Ayuntamiento insta así a la Xunta, y en particular a la consellería de Sanidade, a que cumpla con su «obligación legal» y asuma «de inmediato» el mantenimiento del centro de salud de Carral, además de impulsar la que consideran una ampliación del mismo y de los servicios que en él se prestan.