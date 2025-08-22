Culleredo exige la limpieza de casi 400 terrenos
El Concello incoa expedientes a los vecinos que no acondicionaron sus fincas
La ola de incendios que vive Galicia estos días ha provocado que muchos de los ayuntamiento se pongan serios con las tareas de limpieza. En Culleredo, el Concello ha incoado 398 expedientes para ordenar la limpieza de fincas particulares que no fueron acondicionadas debidamente para evitar el riesgo de incendios.
Las denuncias para iniciar estos procedimientos llegan de los vecinos colindantes y 99 de los requerimientos ya están en tramitación por parte de los dueños de las fincas. El Concello avisa de que, de incumplirse la norma, se enfrentaría a una multa de 750 euros. «Estamos en una situación de elevado riesgo y hay que extremar las precauciones», señaló el alcalde, José Ramón Rioboo.
El Concello también envió 6.000 notificaciones a a propietarios de montes para limpiar fajas secundarias.
