Oza-Cesuras tiene todo a punto para ‘A Cultura é un dereito’

El Pazo provincial acogió este jueves la presentación de la vigésima edición de las Jornadas A Cultura é un dereito. El programa se desarrollará el 28 de agosto en la Fundación PazosCuchillo, en Trasanquelos en el municipio de Oza-Cesuras, con la colaboración de la propia fundación. Estas jornadas contarán con diferentes charlas, coloquios y cursos sobre el panorama cultural actual, y los interesados en acudir deberán inscribirse previamente a través de la página web aculturaeundereito.gal. La capacidad es limitada, y todas las actividades son gratuitas. La mediadora cultural Sara Fraga será la comisaria de estas jornadas, que servirán para «conocernos y compartir aspiraciones».

