Las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela vuelven a ser aptas para el baño

La Xunta acaba de hacer públicos los resultados de los últimos controles a las playas de la comarca, que permiten levantar la alerta por exceso de bacterias fecales en las playas As Delicias, San Pedro y Arnela, en Sada.

Los tres arenales arrojaron buenos resultados en los muestreos realizados el 17 de agosto, por lo que vuelven a ser aptos para el baño.

La Dirección Xeral de Saúde Pública desaconsejó el baño en las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela, en Sada, el pasado 12 de agosto por niveles de bacterias fecales superiores a los permitidos. Los muestreos realizados en esa fecha arrojaron un resultado anormalmente alto en las aguas de estos tres arenales, de 2005 unidades por cada 100 ml de la muestra

Las playas de Arnela y San Pedro habían superado hasta ahora todos los muestreos, por lo que todo apunta a un vertido puntual. En el caso de As Delicias, Saúde Pública ha desaconsejado hasta en tres ocasiones el baño en este arenal urbano, que ha dado niveles de E.coli más altos que en años pasados, en los que sus aguas llegaron a lograr la calificación de «buena».