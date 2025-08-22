El PP de Betanzos pide una auditoría del servicio de agua

El Partido Popular de Betanzos llevará al pleno una moción sobre los problemas de abastecimiento de agua en el municipio. En ella, exigen al Ejecutivo local encargar una auditoría del servicio de abastecimiento de agua para identificar los puntos con mayor riesgo de averías, aprobar un plan para renovar la red de tuberías y ampliarla a zonas sin abastecimiento.

Los populares señalan que en el último mes hubo tres averías en que provocaron la interrupción del suministro en una docena de calles. Insisten en que no son «hechos aislados» y por eso consideran que la gestión del Gobierno local «no puede limitarse a arreglar la ruptura del día» y en cambio «debe actuar con previsión» para subsanar las deficiencias estructurales de la red y optimizar la prestación del servicio arreglando posibles fugas y puntos críticos.