Vecinos de Ledoño se movilizan por su rotonda frente a la Xunta
Culleredo
La Plataforma de Salvemos Rotonda Ledoño/Rumbo se manifestó este jueves frente al edificio de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) para demandar la permanencia de la rotonda de Ledoño. Los vecinos piden «mejorar la seguridad vial en la zona», y presentaron un escrito por registro para proponer una alternativa que tenga en cuanta obras de mejora de la glorieta. La plataforma indica que la rotonda, que fue creada en 2012 después de un accidente mortal, «ayudó a reducir siniestros viales».
