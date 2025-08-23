Abegondo denuncia «presiones» de Red Eléctrica

El Ayuntamiento de Abegondo ha denunciado que Red Eléctrica está realizando «presiones indecentes» a los vecinos de Folgoso para adquirir los terrenos donde está proyectada una subestación.

El Ejecutivo local critica que los vecinos que han optado por no vender están recibiendo «llamadas continuas» por parte del organismo con «un relato de información falsa». «Según transmiten los vecinos, incluso en el ánimo de hacerse con sus terrenos, amenazan con una expropiación a un precio sensiblemente inferior», dice el Ayuntamiento, que aclara que a día de hoy todavía no hay fechas para el proyecto ni se han levantado actas de expropiación.

El alcalde, José Antonio Santiso, manifestó su «profundo malestar» y acusó a Red Eléctrica de recurrir sin complejos a «falsedades y amenazas». El regidor reiteró la oposición del Gobierno local a este proyecto y señaló que «no consentirá que se pase por encima de los derechos de los vecinos, que evidentemente pueden obrar con libertad y en defensa de sus intereses legítimos».