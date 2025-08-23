Bergondo recurrirá el rechazo de su trazado para el baipás de Infesta

El Ayuntamiento de Bergondo recurrirá la decisión del Ministerio de Transportes de no considerar el plan alternativo para el baipás de Infesta. El organismo estatal responde a las alegaciones del Concello señalando que su propuesta «no resulta viable técnicamente».

El Ministerio defiende la propuesta inicial planteada en el estudio informativo para el ramal de conexión de líneas ferroviarias entre A Coruña y Ferrol. Explican que la solución inicial «cuenta con un trazado que cumple la normativa, no supone problemas futuros en la explotación del ramal, no afecta directamente a ninguna vivienda, edificación industrial ni instalación de la subestación y además cuenta con un informe de impacto ambiental aprobado».

El Ayuntamiento de Bergondo se oponen a esta opinión expresando que la solución «afecta gravemente a nuestros vecinos y vecinas, a nuestro urbanismo y nuestro territorio». La propuesta local, conocida como Alternativa 5S, recoge un primer tramo ya contemplado en la alternativa 5, modificándolo económicamente al trasladar el entronque con la vía existente para suprimir un primer viaducto innecesario sobre la carretera provincial; se modifica a continuación el trazado posterior; y, por último, se entronca con el último tramo estudiado de la alternativa 6.

Desde el Ejecutivo local defienden que esta es una propuesta «más sensata, más económica y más justa», ya que la propuesta del Ministerio deja las viviendas de la parroquia de Cortiñán en la zona de servidumbre del ferrocarril « mutilando el urbanismo en una zona urbanizada ya que no se podrá construir nada en un futuro», explican. «Están transformando ese suelo en residual, con propiedades devaluadas o directamente invendibles, algo que ni es lógico, ni es humano, ni es políticamente admisible para esta administración», señala el Ayuntamiento.

En cambio, el Gobierno local opina que su propuesta de trazado, no obliga a hacer expropiaciones tan costosas y alejan el trazado de las zonas urbanas para pasarlo a una zona industrial. Explican también que, de este modo, solo será necesario proyectar un viaducto, con vigas prefabricadas pretensadas, con pequeñas luces iguales, de unos 150 metros, más económico, para salvar los Talleres Suárez y Loureda.