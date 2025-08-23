Boedo celebra su Gran Cigalada con 1.300 kilos de marisco

Boedo celebra este fin de semana su Gran Cigalada, con la colaboración del Concello de Culleredo. El evento arranca hoy con la degustación de más de 1.300 kilos de cigalas y una verbena amenizada por la Orquestra Unión y Fuerza y Disco CDC. El domingo 24, dedicado a San Roque, habrá misa solemne, sorteo do porco y música con la Orquestra Lume. El lunes 25, festividad de San Antón, se celebrará una sesión vermú con La Bamba, juegos para todas las edades y el cierre festivo con las actuaciones de La Bamba y el Grupo Bomba.

