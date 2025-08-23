El concurso de fotos de Arteixo tratará sobre el paso del tiempo
Arteixo
El Concello de Arteixo informa que el concurso de fotos para el calendario de 2026 estará centrado en el paso del tiempo en Arteixo. En la edición de este año, la gente tiene que enviar fotos antiguas de Arteixo con las que luego se realizará un montaje con una imagen de su localización actual que muestre el paso del tiempo, de ahí que el tema de este año sea ‘Arteixo no tempo’. Habrá premios de 500, 300, 200 y 100 euros para las fotografías mejor valoradas.
