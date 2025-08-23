Miño licita las obras de reforma del parque de Bemantes
Valorada en 62.000 euros, darán respuesta a las quejas vecinales
Miño
El Concello de Miño ha sacado a licitación el proyecto para la renovación integral del parque infantil de Bemantes. Una actuación que da respuesta a la demanda de los vecinos la parroquia, así como por la Asociación de Vecinos A Irmandade; que contarán con una infraestructura totalmente renovada.
La obra, valorada en 62.036 euros y financiada a través del Plan Único Adicional de la Deputación da Coruña, contempla la sustitución del vallado perimetral, deteriorado por el paso del tiempo; de todo el suelo de caucho y de los diferentes juegos instalados.
