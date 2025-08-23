O Peirao de Betanzos cobra una segunda vida con una reconstrucción en 3D hecha exposición

Artistas y escritores de la talla de Jenaro Pérez Villaamil, Emilia Pardo Bazán, Castelao o Camilo Díaz Baliño emplearon el antiguo Peirao de Betanzos como fuente de inspiración para crear algunas de sus obras.

Una zona extramuros que combinaba tres elementos únicos: los restos de la Ponte Nova de origen medieval, el estuario que cubría de agua gran parte del paisaje y la arquitectura tradicional de las casas que se localizaban a pie del río Mendo.

Recreación de O Peirao antes de 1900. / LOC

Un paisaje ahora desaparecido que el betanceiro y doctor en Historia del Arte Daniel Lucas Teijeiro Mosquera logró recuperar tras una ardua investigación documental y gráfica, materializada en forma de exposición en 3D en el Museo das Mariñas.

‘Arquitecturas añoradas: O Peirao’ consta de varias recreaciones realizadas a partir de documentación de la Biblioteca, el Museo, el Archivo de Betanzos y el Archivo del Reino de Galicia, para crear una representación «lo más cercana posible» a lo que era O Peirao antes de 1900. La exposición estará abierta al público durante los próximos tres meses.

Demolición de A Ponte Nova y posterior reurbanización

Fue en el siglo XX cuando este rincón sufrió una profunda transformación que, en palabras del artífice del proyecto, «destruyó el antiguo Peirao con la demolición de A Ponte Nova en 1971 y la urbanización que tuvo lugar en la zona en las últimas décadas».

La muestra recoge además varias vitrinas con parte de la documentación empleada para la recreación en 3D, realizada por Carlos Paz de Lorenzo, del Centro Infográfico Avanzado de Galicia (Ciag), en colaboración con el proyecto Idehas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Desde el punto de vista artístico, incluye grabados de Manuel Castro Gil y Jesús Núñez, así como documentos para conocer los oficios desaparecidos de los vecinos que habitaron este lugar a mediados del siglo XIX, e incluso un flotador auténtico de una de las lanchas que solía estar encallada en la zona.

«Con esta muestra buscamos aproximarnos a ese mundo desaparecido de Betanzos», afirma el historiador, natural de A Ponte Vella, que asegura que esta fue la zona «más emblemática e inspiradora» para artistas y visitantes.

Un proyecto que nació durante la pandemia y que más tarde vio la luz en uno de los capítulos del libro 'Arquitecturas añoradas', publicado en 2023 y coeditado por Jesús Ángel Sánchez García, Julio Vázquez Castro y Alfredo Vigo Trasancos sobre el patrimonio destruido en Galicia en el siglo XX. «O Peirao de Betanzos fue uno de ellos», dice el creador del proyecto, que inaugura por primera vez las obras al público en su «querido Betanzos».