Plenergy planea construir otra gasolinera en el polígono de Sabón

Plenergy tramita la autorización ambiental para construir una nueva gasolinera en la carretera AC-522, en Arteixo. La estación de servicio se prevé ubicar en la Avenida de la Diputación número 4, en el polígono de Sabón. Esta instalación está prevista como una estación de servicio sin personal con auto pago, en la que habrá tres surtidores con dos tipos combustible, además de dos puntos de recarga para coches eléctricos.

«La presencia de nuevas instalaciones en la zona se considera beneficioso para el medio socioeconómico y la población», señala el proyecto de Plenergy, que también insiste que una nueva estación de servicio en el lugar produciría una mayor competencia entre gasolineras, lo que contribuiría a bajar los precios. La empresa señala que una mayor oferta de servicios «fomentará la innovación en las empresas», algo que «repercute positivamente en el ciudadano de a pie, que dispondrá de más servicios y de mayor calidad a un menor precio». La construcción de esta gasolinera tiene un presupuesto de 408.202,17 euros.

La nueva estación de servicio se ubicará en una parcela de 1.350 metros cuadrados, con suelo urbano consolidado y uso terciario. La empresa asegura en los documentos presentados a exposición pública que una instalación de este tipo estaría dentro del régimen de usos compatibles.

Aunque la estación estará sin personal, también se planea la construcción de un edificio auxiliar de 19,85 metros cuadrados donde se situarán una oficina, un cuarto de instalaciones, un aseo accesible y una zona de pago-control. En la gasolinera se instalarán equipos que permitirán pagar tanto en efectivo como con tarjeta bancaria. Para controlar el uso correcto de los equipos a pesar de no tener trabajadores, se planea que los surtidores tengan un tiempo máximo de suministro de tres minutos.

En el cuarto de instalaciones está planificado que haya una máquina de vending, un módulo de comunicación, un parada de emergencia, un armario dispensador de probeta y hojas de reclamaciones y un carro extintor de 50 kilos.

Protegiendo los surtidores en el exterior se construirá una marquesina con una superficie de 280 metros cuadrados y también en el exterior habrá un equipo de suministro de aire para el inflado y comprobación de presión de neumáticos de los vehículos, así como el suministro de agua. También se instalarán cámaras de vigilancia en el recinto.

La gasolinera tan solo ofertará dos tipos de combustible: gasóleo A y gasolina SP-95. La empresa prevé la instalación de tan solo dos tanques soterrados con capacidad para 60.000 litros cada uno.

El proyecto contempla un abastecimiento a través de la red municipal donde también se prevé que termine el agua recogida de los aseos, que antes pasarán por un pozo de registro . Las aguas que contengan trazas de los combustibles de la zona de suministro se plantea que terminen en un separador prefabricado para recuperación de hidrocarburos y una vez tratada que termine también en la red municipal.

En remoto la empresa prevé poder controlar los sistemas de parada de emergencia, los de detección y extinción de incendios, así como los sistemas de detección de fugas en los tanques.

El proyecto de Plenergy no es el único para una nueva estación de servicio en el polígono. El pasado mes de abril, la Xunta ya había emitido informes desfavorables a la construcción otra gasolina, proyectada por la empresa Ballenoil, que estaba previsto ocupar 5.667 metros de superficie en Sabón.

