El PSOE de Arteixo pide recuperar los lavaderos
El PSOE de Arteixo demanda un plan de recuperación y mantenimiento de las fuentes y los lavaderos del municipio, ya que denuncia el deterioro de estas infraestructuras tradicionales y pide un inventario actualizado. El portavoz socialista, Martín Seco, recuerda que en 2011 «el propio PP anunció una iniciativa para rehabilitar las más de 100 fuentes y lavaderos repartidos por las trece parroquias, y catorce años después, esa planificación quedó en una declaración de intenciones».
