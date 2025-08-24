As Torres de Cillobre toman una segunda vida cultural

A Laracha acaba de adjudicar un proyecto para poner el valor el recinto, que data del siglo XIV

A Laracha

El Ayuntamiento de A Laracha acaba de dar un nuevo paso para poner en valor el recinto en el que se situaban las antiguas Torres de Cillobre, levantadas en el silo XIV, mediante la adjudicación de la redacción del Plan Director a la empresa Trivium Estrategias en Cultura y Turismo. Son 2.655 metros cuadrados de superficie recientemente adquirida por el Ayuntamiento, en una parcela en la que solo se conservan la vivienda de la torre, parte del muro perimetral y el hórreo anexo.

El plan director será la guía que oriente el aprovechamiento cultural y turístico del recinto y de los restos que aún se conservan. La empresa encargada del proyecto director prepara un estudio de la situación actual, del estado de conservación, de los accesos y demás aspectos clave para el aprovechamiento del recinto.

