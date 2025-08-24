El BNG de Culleredo denuncia el abandono de Monte Costa
Los nacionalistas pide que se continúe con el procedimiento para limpiar terrenos privados
El BNG de Culleredo exige al Gobierno municipal actuaciones urgentes en Monte Costa después del incendio de los últimos días. La formación denuncia el «estado de abandono y desorden forestal» en la zona.
«Ahora que la zona afectada es un cúmulo de cenizas y madera a medio arder es imprescindible actuar con urgencia para evitar que se repita otro fuego», dijo su portavoz, Tono Chouciño,
Los nacionalistas también denuncian que «existen parcelas próximas a las viviendas para las que ya había requerimiento de limpieza, pero no se ejecutaron».
Por todo ello, la formación solicita que se intervenga en las parcelas municipales, que se continúen con los procedimientos para obligar a los propietarios a limpiar sus terrenos y que se solicite a la Consellería de Cultura evaluar los daños en el Castro de Cillobre.
- De la consulta de fisioterapia a su propia tienda de calzado barefoot online desde Oleiros
- Oleiros dejará de pagar los servicios de recogida de basura incumplidos por la concesionaria
- Negocios hosteleros costeros en la comarca de A Coruña buscan una nueva vida
- La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Oza-Cesuras con un detenido
- Los incendios de Ourense avivan las quejas por la demora en limpiar las fincas en la comarca
- Las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela vuelven a ser aptas para el baño
- Sada declarará festivo en 2026 el 18 de agosto, día de la sardiñada
- «Antes os maiores case non falaban e agora hai que quitarlles o micro»