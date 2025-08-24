El BNG de Culleredo denuncia el abandono de Monte Costa

El BNG de Culleredo exige al Gobierno municipal actuaciones urgentes en Monte Costa después del incendio de los últimos días. La formación denuncia el «estado de abandono y desorden forestal» en la zona.

«Ahora que la zona afectada es un cúmulo de cenizas y madera a medio arder es imprescindible actuar con urgencia para evitar que se repita otro fuego», dijo su portavoz, Tono Chouciño,

Los nacionalistas también denuncian que «existen parcelas próximas a las viviendas para las que ya había requerimiento de limpieza, pero no se ejecutaron».

Por todo ello, la formación solicita que se intervenga en las parcelas municipales, que se continúen con los procedimientos para obligar a los propietarios a limpiar sus terrenos y que se solicite a la Consellería de Cultura evaluar los daños en el Castro de Cillobre.