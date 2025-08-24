El BNG de Oleiros dedica el Día da Galicia Mártir a Sira Alonso

El BNG de Oleiros dedica hoy, 24 de agosto, el Día da Galicia Mártir, a la figura de Sira Alonso y la fuerza de sus diarios, e los que da testimonio de la represión y el miedo tras la detención y desaparición de su marido, cuyos restos fueron recuperados en 2023 en Bértoa. El acto tendrá lugar en la Praza da Liberdade de Nós, al lado de la A Casa do Pobo, a las 12.00 horas.