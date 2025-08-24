El BNG de Oleiros dedica el Día da Galicia Mártir a Sira Alonso
Oleiros
El BNG de Oleiros dedica hoy, 24 de agosto, el Día da Galicia Mártir, a la figura de Sira Alonso y la fuerza de sus diarios, e los que da testimonio de la represión y el miedo tras la detención y desaparición de su marido, cuyos restos fueron recuperados en 2023 en Bértoa. El acto tendrá lugar en la Praza da Liberdade de Nós, al lado de la A Casa do Pobo, a las 12.00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- De la consulta de fisioterapia a su propia tienda de calzado barefoot online desde Oleiros
- Oleiros dejará de pagar los servicios de recogida de basura incumplidos por la concesionaria
- Negocios hosteleros costeros en la comarca de A Coruña buscan una nueva vida
- La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Oza-Cesuras con un detenido
- Los incendios de Ourense avivan las quejas por la demora en limpiar las fincas en la comarca
- Las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela vuelven a ser aptas para el baño
- Sada declarará festivo en 2026 el 18 de agosto, día de la sardiñada
- «Antes os maiores case non falaban e agora hai que quitarlles o micro»