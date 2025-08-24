Desmantelada una plantación de marihuana en Oza-Cesuras

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en Oza-Cesuras en una operación que ha acabado con la detención de un hombre por un delito contra la salud pública. Se trata de un individuo de 41 años de edad, residente en Oza-Cesuras, según explica el instituto armado.

La investigación se inició a raíz de las quejas vecinales que alertaban sobre un inusual y continuo trasiego de vehículos en una vivienda de la zona de Filgueira de Traba.

La Guardia Civil tuvo indicios de que en la propiedad se estaba llevando a cabo una actividad ilícita relacionada con el cultivo de estupefacientes.

Con la autorización del detenido, realizaron un registro en el domicilio. En su interior descubrieron una sofisticada plantación de marihuana, que se extendía por la planta superior de la vivienda. Allí intervinieron un total de 261 plantas de marihuana, así como 30 gramos de marihuana ya envasada y lista para su distribución.

Además de la droga, los agentes se incautaron de una gran cantidad de material profesional utilizado para el cultivo, que incluía sistemas de iluminación LED, ventiladores, higrómetros, termómetros, fertilizantes, una balanza digital y una termo selladora.