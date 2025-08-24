Vecinos al frente: así se mantienen vivas las fiestas patronales en la comarca

Las fiestas patronales no existirían en la comarca sin el esfuerzo de las comisiones vecinales. Entre papeleos, rifas y discusiones con la burocracia, los vecinos se convierten en organizadores, gestores y promotores para mantener vivas unas celebraciones que marcan el verano. Desde veteranos como Alberto Pardo, con casi tres décadas al frente en Mosteirón, hasta jóvenes que se estrenan en Bribes, las comisiones se reinventan para que la tradición no se apague y la verbena siga viva durante muchos años más.

Mosteirón (Sada)

Alberto Pardo es, probablemente, el vecino de la comarca que lleva más tiempo al frente de una comisión de fiestas: 29 años. «Empecé con cinco mujeres y solo quedo yo. Empezamos por culpa del cura, que nos dijo: ‘hay que hacer unas fiestas, hay que hacer unas fiestas’».

La primera fue con un trío y un dúo, mucho ha cambiado el cuento desde entonces…», recuerda este vecino de Mosteirón. Y tanto que ha cambiado. Las fiestas en honor a San Benito de esta parroquia de Sada se han convertido en un clásico del verano por el que han pasado todas las grandes orquestas de Galicia.

La comisión marcó un hito este año al comprar su propio campo da festa. «Fuimos arriba, arriba y hemos llegado al top. Ahora nos toca repensar las cosas, hay que pensar en cambiar, los precios para una parroquia como la nuestra son insostenibles», reflexiona este veterano de las fiestas patronales, cada vez más cansado de las «trabas» y «complicaciones» que hay que afrontar para organizar los festejos.

«Es muy bonito hacerlo, pero la parte oscura no la quiere nadie. Recabar los permisos, pelearte con el Concello, la Guardia Civil, la Policía… y después, buscar el dinero debajo de las piedras, con lotería, publicidad… Es mucho follón», cuenta Pardo, que acabó extenuado de las últimas fiestas: «Fueron dos meses de locos, hasta me quitó el sueño, algo que hacía mucho que no me pasaba», confiesa.

La tramitación de las autorizaciones es una de las partes más ingratas. «Todo son trabas. El iluIminado que hizo las normas nunca vio una verbena. Empiezan a pedir y a pedir… que si un plan de evacuación, que si no sé qué...», explica este sadense, que agradece el apoyo de gran parte de los vecinos y la implicación de todos los integrantes de la comisión.

Mera (Oleiros)

Comisión de fiestas de Mera. / LOC

Las Festas do Mar volvieron este año a Mera gracias al paso al frente de un grupo de vecinos que decidió remar juntos para recuperar los festejos en honor a la Virgen del Carmen, que llevaban cinco años suspendidos por falta de relevo. «Nos daba mucha pena que se perdiesen las fiestas más emblemáticas de la parroquia y fue en plan ‘sujétame el cubata’», bromea Gemma Sánchez Lamas.

La comisión está formada por nietos, hijos, sobrinos o mujeres de marineros, gente del mar que suplió su falta de experiencia en la organización de los festejos con tesón para bregar por las procelosas aguas de la burocracia. «Fue muy duro, partíamos de cero», cuenta Gemma Sánchez Lamas. «Hicimos de todo, camisetas, sudaderas… Y llega el día de la sardiñada y va y nos llueve», relata esta vecina, vocal de la comisión. Un jarro de agua fría que, paradójicamente, les brindó el momento más gratificante: «Lo mejor fue la respuesta del pueblo, que se volcó. La cola de gente en la sardiñada bajo la lluvia, comiendo las sardinas con chubasqueros, paraguas…», recuerda agradecida: «Eso nos salvó la fiesta».

Lo más ingrato, la «burocracia». «Los tres días de fiesta es lo que se ve, pero todo el trabajo que requiere, ufff. Hubo días que nos vimos totalmente desbordados, tuvimos que pedir ayuda a otras comisiones», relata esta meracha, que agradece el apoyo que les prestaron desde otras agrupaciones y que cruza ya los dedos para que en 2026 el astro Lorenzo les honre con su presencia.

Bribes (Cambre)

Integrantes de la comisión de Bribes con la camiseta de El Bosque. / LOC

Este año se estrenó además una nueva comisión de fiestas en la parroquia de Bribes, en Cambre. Cinco jóvenes decidieron coger las riendas de sus antecesores, que llevaban una década al cargo de las fiestas grandes de la localidad, y empezar por todo lo alto, con unas camisetas de estilo futbolero con el logo de la antigua discoteca El Bosque. «Todo empezó con la coña, pero la gente nos la veía y no paraba de preguntar por la camiseta, y acabamos vendiendo más de 100», afirma el presidente de la comisión, Ignacio Sánchez.

Todo empezó con un vídeo promocional donde mayores y pequeños de la localidad posan con ella puesta. Aunque algunos de ellos nunca fueron a la discoteca, todos escucharon muchas historias del local, que fue «un símbolo» para decenas de cambreses. «Todos somos de aquí, y al final compartimos el mismo sentimiento», sostiene el presidente.

La comisión reconoce que los inicios «no fueron fáciles» porque empezaron de cero. «Partimos sin dinero ninguno, así que al principio fueron todo riesgos», sostiene Ignacio Sánchez, que admite que se animaron a coger el relevo porque les daba «mucha pena» quedarse sin las fiestas en honor a su patrón, San Cibrao, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de septiembre. «Hemos involucrado a las nuevas generaciones porque queremos que las fiestas tengan muchas más ediciones», asegura..

Santa Cruz (Oleiros)

La comisión de Santa Cruz de Oleiros. / LOC

Las fiestas de Santa Cruz de Oleiros son unas de las celebraciones más esperadas en el área metropolitana desde hace años. Es por eso que la comisión se enfrenta cada año a «un nuevo reto». Así lo asegura su presidente, Rodrigo López, que lleva nueve años trabajando en las fiestas de Santa Cruz. «Ahora somos nueve en la comisión y la mayoría llevamos casi una década, pero contamos con unos 100 colaboradores aparte», afirma.

El presidente dice que la ilusión por sacar adelante las fiestas «supera todo lo demás», pero el proceso «requiere cada vez más trabajo». Y es que la comisión se encarga de los preparativos durante todo el año. La directiva funciona prácticamente como una empresa de management profesional. «Hay que barajar la lista de artistas con antelación, cerrar presupuestos y hacerse cargo de toda la producción, así que al final es mucho trabajo», dice el oleirense, que asegura que cada vez se encuentran con «más trámites entre manos».

El formato de las fiestas combina la verbena tradicional con conciertos de actualidad dignos de cualquier festival. Para esta edición cuentan con artistas como María Escarmiento, Delgao o The Rapants, entre otros. Seis días de fiestas dedicadas a la música, a la gastronomía con la Festa dos Callos e do Chorizo, y al deporte con sus travesías a nado. «Queremos llegar a todos», dice el presidente, que cree que esa es la clave del éxito de sus festejos, a los que acuden miles de personas de todo el área.

También se encargan de diseñar y fabricar sus propias luces de Navidad en la localidad. La idea surgió en 2016, con la llegada de la nueva directiva a la comisión de fiestas. Y, año tras año, los vecinos han convertido esta iniciativa en toda una tradición. «No paramos, y lo que esperamos es que los colaboradores, que en su mayoría son jóvenes de Oleiros, continúen con la misma ilusión que nosotros muchos años más», sostiene su presidente.