Mondra deleitó al público de Bergondo con su ritmo ‘trad’
La vigésimo cuarta edición del Festival Guísamo Folk contó con la propuesta musical ‘trad’ de Mondra y de Baiuca, que deleitaron al público de Bergondo con dos espectáculos en los que combinaron los ritmos tradicionales gallegos con un estilo más actual. Los asistentes corearon algunos de los temas más míticos de los artistas gallegos, muy presentes en la escena musical gallega en los últimos años.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vecinos al frente: así se mantienen vivas las fiestas patronales en la comarca
- Las abejas huyen de Mera
- Negocios hosteleros costeros en la comarca de A Coruña buscan una nueva vida
- La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Oza-Cesuras con un detenido
- Las playas de As Delicias, San Pedro y Arnela vuelven a ser aptas para el baño
- «Antes os maiores case non falaban e agora hai que quitarlles o micro»
- El Concello de Carral exige a la Xunta el mantenimiento del centro médico
- Plenergy planea construir otra gasolinera en el polígono de Sabón